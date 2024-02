SHOWBIZ Marți, 20 Februarie 2024, 14:39

Celebrul manelist Tzancă Uraganu spune că a fost audiat de poliție într-un dosar cu bani falși. El susține că ar fi primit bancnote false în timpul dedicațiilor: „Stau eu pe drumuri din cauza voastră, să mă ia Poliția pe mine, că vreți voi să vă rupeți în figuri pe stomacul gol”, le-a spus acesta oamenilor printr-un videoclip publicat pe TikTok.

Manelistul Tzancă Uraganu Foto: captura video

Tzancă Urganau a publicat luni seara pe platforma TikTok un videoclip în care explică că a fost audiat de polițiști, bănuit fiind că folosește bani falși. Manelistul spune că a preferat să meargă de bună voie la audieri, pentru a nu se trezi cu mascații la ușă.

„De ce trebuie să stau eu pe drumuri cu orele, să stau la Poliție? Am fost chemat azi la Poliție, oamenii mă așteptau de vreo lună de zile. M-au rugat să vin. Până la urmă, dacă nu mă duceam, mă trezeam cu mascații peste mine, se pot speria copiii, se pot întâmpla alte alea. Sunt din ăștia amărâți, vai de capul lor, care dau bani falși. Și noi am fost amărâți, dar noi am stat cuminți în banca noastră, nu am vrut să ne arătăm stomacul gol. Am stat liniștiți, nu ne-am umflat în figuri și alte astea, așa ca idee”, susține manelistul.

Tzancă Uraganu: „Din patru, cinci mâini s-a ajuns că banii ăia au fost de la mine”

Tzancă Urganu le transmite oamenilor că mai bine fac dedicații fără să ofere o anumită sumă de bani, decât să ofere bancnote false.

„Dacă sunteți vai de steaua voastră și vreți să dați dedicații, dați, mă, dedicații la ureche, că nu vă refuză mă fraților nimeni. Uite, am stat pe drumuri, am fost, am dat declarație, din cauza la niște bani falși.

Din patru, cinci mâini s-a ajuns că banii ăia au fost de la mine. Au fost de la mine, într-adevăr, din dedicații, i-am dat lui ăla, lui ăla și Poliția a sesizat că trebuie să vin să dau declarație.

Nici măcar în orașul meu, la vreo două ore distanță”, explică Tzancă Uraganu situația.

El spune că „în România mai putem să o dregem”, însă dacă se întreabă ce s-ar putea întâmpla dacă ar fi prins cu bani falși într-o altă țară.

„Terminați, mă, cu banii ăștia falși, că vă dăm dedicații gratis, spunem ce vreți voi. Dacă suntem pe undeva prin străinătate cu banii ăia falși și ne oprește pe acolo și nu mai ne dă drumul cum facem?

Hai că în România mai putem să o mai dregem, dar ăia din străinătate de unde ne știe ăia pe noi? Terminați, nu mai fiți așa hapsâni, să vă umflați în figuri, că și așa vă umflați pe stomacul gol, cu bani falși.

Măcar lasă-i Doamne iartă-mă de bani, dă o dedicație, că nu te refuză nimeni când vrei să dai o dedicație”, spune Tzancă Uraganu.

Manelistul își încheie videoclipul prin a avertiza că data viitoare când se va mai afla într-o situație asemănătoare nu va mai tolera „pe absolut nimeni”.

„Data viitoare veți fi răspunzători, vă garantez 100%. Și nu e de joacă cu banii falși în România. Știți destul de bine ca se pedepsește grav. Așa că aveți grijă. Eu, unul, data viitoare nu o să mai tolerez pe absolut nimeni.

Care sunteți vai de steaua voastră și rupți în două și vreți să vă afirmați cu bani falși să fie de capul vostru, că o să le trageți singuri. Vă garantez. Stau eu pe drumuri din cauza voastră, să mă ia Poliția pe mine, că vreți voi să vă rupeți în figuri pe stomacul gol”, a mai spus Tzancă Uraganu.

