STIL DE VIAȚĂ Duminică, 09 Aprilie 2023, 15:07

Florin Barbuta • HotNews.ro

0

Multă lume care se apucă de sport întreabă care sunt cele mai bune suplimente alimentare, deși ar trebui să fie ultimul lucru la care să se gândească. Răzvan Șindelaru, antrenor personal, multiplu campion național și balcanic la fitness și maestru al sportului a vorbit pe această temă cu HotNews.ro.

Razvan Sindelaru Foto: Hotnews

El nu folosește astfel de suplimente, dar ne-a răspuns întrebării.

“Care sunt cele mai bune suplimente? Este o întrebare la care aș răspunde așa: Sunt cele care au cele mai puține substanțe chimice în ele. Mă refer la îndulcitori, potențatori de aromă și așa mai departe care fac rău organismului”, a spus Răzvan Șindelaru.

Dacă tot luați suplimente, spune el, încercați să le alegeți pe cele care sunt cât mai pure.

Mulți în cumpără borcane de proteine și consumă astfel de suplimente pentru că au diverse arome: ciocolată, vanilie etc. Mai bine ar fi ca acestea să fie cât mai pure și poți pune diverse ingrediente în shaker.

“Îți poți lua o pudră (proteică n.r.) și îți poți pune în ea cacao, care are efect antioxidant, îți dă și energie, e sănătoasă. Poți pune și puțină miere care ridică și testosteronul și ai totul de partea ta. Nu ai nimic chimic în tine”, a afirmat Șindelaru.

Vezi și:De ce e esențial să mănânci un măr după ce faci sport. V-ați gândit să luați pulbere de orz verde? Tips and tricks de la un maestru al sportului

Ce înseamnă suplimentele, de fapt

„Oamenii pun atât de mult accent pe suplimente: Ce să iau? Nu este vorba despre ce să iei. E vorba despre suplimentare”, spune Șindelaru.

În cazul în care nu reușești să îți atingi aportul de macronutrienți, în special proteinele sunt în ochii tuturor, atunci suplimentezi cu un shake. În rest, nu ai nevoie.

„Dacă vrei să pui masă musculară, atunci trebuie să ai un aport foarte echilibrat de macronutrienți. La proteine: 1,6 grame de proteină per kilogram corp. Dacă ai avea 100 de kilograme, ți-ar trebui 160 grame de proteină/zi”, a explicat sportivul.

Acesta este cel mai important lucru, spune el: să-ți atingi aportul de proteină, ca să dezvolți masă musculară. Și acele 160 de grame, dacă ai avea 100 kilograme, le împarți în mese.

„Dacă stai toată ziua acasă, îți permiți, dar dacă ești plecat toată ziua prin oraș și nu ai timp să iei decât 3 mese, atunci da, mai suplimentezi cu un shake între mese și cu altul după antrenament. În rest, nu ai nevoie”, explică el.

"Eu am avut rezultate și nu am folosit suplimente. Din 2010 încoace nu am mai folosit și am fost la multe concursuri. Am avut forme deosebite pe scenă. Nu am avut nevoie nici de arzătoare de grăsimi, nici de proteine”, precizează campionul la fitness.

Natura ți-a dat totul și poți lua de la ea mai bine decât de la X sau Y.

Potrivit acestuia, nu ai nevoie de suplimente decât dacă nu reușești să-ți atingi necesarul de macronutrienți în mesele tale principale. În rest, nu ai nevoie.

Ce poți să faci în pauza genuflexiunilor cu bara

În loc să stați în pauza dintre repetări în cazul genuflexiunilor cu bara, e bine să detensionați.

“Când folosești greutăți mari ai parte de comprimare, datorită gravitației, în care vertebrele sunt tensionate și se pune presiune pe discurile intervertebrale”, afirmă el.

Ce poți face?

“În pauză, în atârnat la bară, putem sta jumătate de minut, 1 minut - 2 minute, fiecare cât poate să stea. În timpul ăsta nu numai că detensionezi zona lombară, dar îți fortifici și antebrațul”, a explicat el.

La îndreptări, spune el, nu prea este recomandat să faci acest lucru.

De ce?

„Vei forța antebrațul: îl folosești la îndreptări. În schimb, ne putem sprijini la paralele pe antebrațe, ca și cum am face ridicări de genunchi pentru abdomene. Atunci nu mai folosești mușchii flexori ai antebrațului care te vor ajuta la îndreptări”, a explicat el.

Vezi și:

De ce nu este bine să alergi dacă ești supraponderal și câte repetări să faci dacă vrei să dezvolți masa musculară

Ce să pui într-o salată pentru a o face mai sănătoasă și gustoasă

Fenomenul din sălile de fitness: efectul suplimentelorpre-workout în exces din cauza influenței rețelelor de socializare