Peste 80 de alpinisti romani, premiati la Gala Alpinismului de la Busteni

20 dintre cei 83 de alpinisti romani au reusit performanta de a atinge varfuri de 8000 metri, iar printre acestia se numara si Aurel Salasan, Alexandru Gavan, Teofil Vlad, Zsolt Torok, Felicia Enache si Mihai Cioroianu (post-mortem)."Am declarat zilele acestea Busteniul - capitala alpinismului romanesc si am reusit sa reunim ieri, in aceeasi sala, zeci de alpinisti romani obisnuiti cu aerul rarefiat al marilor inaltimi si cu performante care depasesc, de multe ori, limitele umane. In Romania sunt 83 de alpinisti care au plecat din tara cu gandul de a cuceri un varf de peste 8000 de metri, iar 20 dintre ei au reusit sa duca tricolorul pe acoperisul lumii", a spus Zsolt Torok, alpinist si organizatorul Galei Alpinismului Romanesc, editia a doua.Evenimentul care a avut loc la Centrul Cultural Aurel Stroe din Busteni a marcat si festivitatea de premiere "Sportivul Anului 2016", editia a zecea, realizata de Federatia Romana de Alpinism si Escalada (F.R.A.E).Premiile acestei editii s-au dus catre 6 sportivi din cele 3 discipline din portofoliul F.R.A.E - alpinism, escalada si schi-alpinism, categoria copii si seniori.Cele doua evenimente care au premiat performantele deosebite in alpinismul din Romania s-au desfasurat in cadrul Alpin Film Festival, primul si singurul festival international de film, carte si fotografie destinat promovarii culturii si civilizatiei montane.Editia a doua a festivalului Alpin Film Festival a avut loc in perioada 23-29 ianuarie, in Brasov, Predeal si Busteni.