ABBA ar putea să continue împreună și după „Voyage”, Frida îl contrazice pe Benny: „Am fost foarte surprinsă de ce-a zis”

Condiția pusă pentru reuniunea ABBA

Va continua ABBA după „Voyage”?

În primul ei interviu de la reunirea trupei, Frida a spus că publicul nu trebuie să fie prea sigur că albumul de revenire este ultimul al ABBA. „Am învăţat să spun niciodată să nu spui niciodată”, a răspuns ea întrebată despre proiecte viitoare.Pentru Lyngstad, să revină în studio alături de Agnetha Fältskog a fost „ca întoarcerea acasă, ca o distracţie cu sora mea mai tânără”. „Odată ce am închis uşa studioului după noi, ne-am simţit acasă, amândouă”.Albumul a primit critici împărţite din partea experților, însă este aşteptat să se claseze pe primul loc în topul britanic după prima săptămână. E pe punctul de a deveni albumul vândut cel mai rapid anul acesta, după ce a depăşit în primele două zile de la debut toate primele 40 de discuri din top, potrivit Official Charts Company Lyngstad şi Fältskog acordă rareori interviuri, însă colegii lor de trupă, Benny Andersson şi Bjorn Ulvaeus, au pus o condiţie în cazul reuniunii - cântăreţele trebuie să discute cu presa.Joi, Lyngstad a spus că este încântată de feedback-ul lansării şi că este mai puţin îngijorată de ce cred oamenii decât în perioada de glorie a trupei. Cei patru au menţinut legătura în aceste decenii, însă ea a recunoscut că a fost puţin îngrijorată atunci când au revenit în studio, iniţial cu scopul de a înregistra muzică nouă pentru un show virtual.Andersson a declarat recent pentru BBC News că e de părere că „Voyage” e cânteculd e lebădă al cvartetului și că ABBA se va despărți definitiv după acesta „Am spus că asta este. Nu vreau să mai fac un alt album ABBA. Dar nu sunt singur în asta. Suntem patru. Dacă îmi forţează mâna, e posibil să mă răzgândesc”, a declarat el în urmă cu o săptămână.Ulvaeus a adăugat: „Eu nu spun vreodată niciodată, dar sunt de acord cu Benny. Cred că este un rămas bun al nostru”.Ei au spus că rămâne ca Lyngstad şi Fältskog să îi forţeze ca ABBA să continue.Acum, Lyngstad, în vârstă de 75 de ani, a sugerat că acest lucru se poate întâmpla. Ea s-a arătat „foarte suprinsă că Benny şi Bjorn” au spus că „Voyage” e finalul ABBA.„Probabil am spus că trebuie să fie ultimul lucru pe care îl facem gândindu-ne şi la vârstele noastre - nu mai suntem tineri. Dar aş spune din nou, nu ştii niciodată. Aşa că nu fiţi atât de siguri”, a subliniat ea.Între altele, în interviu, cântăreaţa a vorbit şi despre Eurovision, concursul muzical la care ABBA a excelat cu „Waterloo”, în 1974, şi şi-a început cariera internaţională. Întrebată dacă urmăreşte concursul, a răspuns:„Îmi pare rău să spun că nu, nu mă uit. Nu mai sunt aşa de interesată pentru că s-a schimbat foarte mult de-a lungul anilor. Nu mai este ce era atunci. Acum este mai mult un show. Este foarte tehnic. Sunt piese bune care ies de acolo, dar nu pot spune că sunt fan al Eurovision. Poate că nu ar trebui să o spun”.Detalii referitoare la albumul „Voyage” au fost anunţate la începutul lunii septembrie , împreună cu amănunte despre concertul revoluţionar în care Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson şi Anni-Frid Lyngstad vor fi prezentaţi pe scenă sub forma unor avataruri digitale împreună cu o trupă live formată din zece instrumentişti.Scena e special construită pentru acest eveniment şi se va afla în Queen Elizabeth Olympic Park din Londra, iar concertele vor începe pe 27 mai 2022.