​Taylor Swift a devenit prima femeie, şi doar al treilea artist din istorie care are patru albume în Top 10 al US album chart simultan. Ea a depăşit totodată un record stabilit de Barbra Streisand, devenind artista cu cele mai multe albume No 1 din istorie, relatează The Guardian, citat de News.ro.

Taylor Swift la American Music Awards Foto: Chris Pizzello / Associated Press / Profimedia Images

Cel mai recent album al artistei în vârstă de 33 de ani, „Speak Now (Taylor's Version)”, a debutat pe primul loc în topul Billboard 200, cu 716.000 de unităţi echivalente cu un album - un număr care combină vânzările fizice cu vânzările digitale şi cifrele de streaming.

Este cea mai bună săptămână pentru orice album din 2023 şi cea mai bună de la lansarea albumului ei anterior, „Midnights”, în octombrie anul trecut. „Speak Now (Taylor's Version)” este însoţit în Top 10 de „Midnights” pe locul 5, „Lover” pe locul 7 şi „Folklore” pe locul 10.

Astfel, Swift devine prima artistă care are patru albume în Top 10 în acelaşi timp de la crearea topurilor în 1963 şi primul artist în viaţă care reuşeşte acest lucru după 1966, când trompetistul american Herb Alpert a reuşit acelaşi record.

Taylor Swift doboară record după record

Singurul alt artist care a avut cel puţin patru titluri concomitent în Top 10 este Prince. Acesta a avut cinci albume care au ajuns în Top 10 la scurt timp după moartea sa, în 2016.

De asemenea, Swift a depăşit-o acum pe Streisand ca artista cu cele mai multe albume Nr. 1 din istorie, cele două fiind anterior la egalitate, cu câte 11 albume.

Albumele lui Swift reprezintă acum patru dintre cele mai bune cinci debuturi din ultimii cinci ani, albumul 30 al lui Adele din 2021 fiind pe locul patru, chiar înaintea lui Speak Now.

Noua reușită a cântăreței americane vine după ce în luna noiembrie a anului trecut ea a intrat în istoria muzicii, devenind primul artist care a acaparat simultan toate cele zece locuri din topul melodiilor din SUA, grație albumului său „Midnights”.

Ultimul artist care s-a apropiat de această reușită a fost Drake, care a ocupat nouă dintre cele mai râvnite locuri în septembrie 2021. Lansarea celui de-al zecelea album al lui Swift a blocat Spotify timp de câteva ore, dar „Midnights” a stabilit totuşi un record ca fiind cel mai difuzat album într-o zi, potrivit platformei.