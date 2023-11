MUZICA Sâmbătă, 11 Noiembrie 2023, 00:15

HotNews.ro

0

Cea mai recentă piesă a formației Beatles, „Now and Then”, realizată folosind inteligența artificială, a ajuns în fruntea topurilor britanice, o premieră în 54 de ani pentru legendara trupă britanică, a declarat vineri organizația The Official Charts Company, care stabilește topurile, relatează AFP.

Statui ale membrilor trupei The Beatles, în Liverpool Foto: Peter Byrne / PA Images / Profimedia

Lansată joia trecută, această piesă, înregistrată de John Lennon în 1978, completată apoi după moartea sa de ceilalți membri ai grupului - Paul McCartney, George Harrison și Ringo Starr - a fost posibil datorită celor mai noi tehnologii digitale.

Ultima dată când un hit The Beatles a ajuns în vârful topurilor săptămânale britanice a fost în 1969 cu „The Ballad of John and Yoko”, a declarat The Official Charts Company într-un comunicat de presă, proclamând „întoarcerea „Beatlemania”.

În total, trupa, care s-a despărțit în aprilie 1970, a avut 18 dintre melodiile sale în fruntea topurilor, de la „From me to You” în 1963.

"Este uimitor. Sunt uluit. Este, de asemenea, un moment foarte emoționant pentru mine", a reacționat Paul McCartney, 81 de ani.

„Now and Then” a fost realizată pornind de la un demo înregistrat în anii 1970 de John Lennon în apartamentul său din New York. După asasinarea sa în 1980, văduva sa, Yoko Ono, le-a dat caseta, cu tot cu voce şi pian, celorlalţi membri ai trupei în 1994.

Aceştia au refăcut-o şi au făcut adăugiri, dar nu au reuşit niciodată să o lanseze, deoarece tehnicile disponibile la acea vreme nu permiteau extragerea vocii lui John Lennon cu o calitate suficient de bună.

La demo-ul original au fost adăugate înregistrări la chitară electrică şi acustică ale lui George Harrison, care datează din 1995, înainte de decesul acestuia în 2001. Piesa a fost finalizată anul trecut în studiourile din Los Angeles, combinând tobele lui Ringo Starr, pianul şi basul lui Paul McCartney cu vocile celor doi membri The Beatles în viaţă.

Ce spun criticii

Criticii au fost în general pozitivi cu privire la „Now And Then", The Guardian acordându-i patru stele din cinci şi numindu-l „un omagiu emoţionant adus legăturii membrilor trupei".

Clash descrie piesa ca fiind sentimentală şi „glorios de contagioasă", în timp ce Rolling Stone spune că este „declaraţia finală strălucită pe care Fab Four - şi fanii lor - o merită".

Majoritatea criticilor par să fie de acord că piesa nu se poate compara cu un cântec The Beatles înregistrat în mod tradiţional. The Telegraph, care a acordat cantecului trei stele, a remarcat că „Now And Then „nu atinge înălţimile pe care le aşteptăm de la o mare baladă Beatles".

Variety numeşte nedreaptă întrebarea dacă melodia se ridică „la înălţimea moştenirii impunătoare a Beatles sau a lucrărilor lor colective solo".

„Bineînţeles că nu o face, dar este totuşi o plăcere neaşteptată", scrie Jem Aswad.

Citește și:

VIDEO Ultima melodie a trupei The Beatles a strâns 4,5 milioane de vizualizări în 18 ore / „Un omagiu emoționant”