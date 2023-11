MUZICA Luni, 27 Noiembrie 2023, 15:57

Ozzy Osbourne a dezvăluit că cea de-a patra intervenţie chirurgicală suferită la coloana vertebrală l-a „dărâmat”, cu această ocazie medicii descoperindu-i o tumoare care a trebuit îndepărtată, relatează luni site-ul contactmusic.com, citat de Agerpres.

Ozzy Osbourne Foto: Sean Ryan-NFL-IPS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Solistul formaţiei Black Sabbath - care împlineşte 75 de ani luna viitoare - a fost supus la mai multe proceduri medicale de-a lungul ultimilor ani pentru a-i fi tratate problemele de care suferă la spate.

Însă, după cea mai recentă intervenţie chirurgicală, cea de-a patra, care a avut drept scop corectarea problemelor cu care muzicianul a rămas după ce a căzut în casă în 2019 - cădere care a condus la dislocarea unor tije metalice ce i-au fost montate anterior în zona coloanei vertebrale - Ozzy a dezvăluit că medicii i-au găsit o tumoare.

„M-a dărâmat foarte tare. A doua operaţie a mers extrem de prost şi, practic, m-a lăsat infirm. Am crezut că voi fi din nou funcţional după a doua şi a treia, dar la ultima mi-au pus o tijă la coloană. Au găsit o tumoare la una dintre vertebre, aşa că au fost nevoiţi să o scoată. E destul de greu, iar echilibrul meu este (afectat) total”, a declarat el pentru revista Rolling Stone din Marea Britanie.

Problemele continue i-au afectat concertele programate, Ozzy fiind nevoit să anuleze un spectacol în timpul unui festival din vară. Acum, el îşi face griji pentru riscul de a nu mai putea pleca niciodată în turnee.

Ozzy Osbourne spune că nu va căuta „compătimire” pe scenă

„O iau pas cu pas, iar dacă o să pot cânta din nou, o voi face. Dar e ca şi cum mi-aş lua adio de la cea mai bună relaţie din viaţa mea. La începutul bolii, când nu am mai plecat în turnee, am fost cu adevărat (supărat) pe mine, pe medici şi pe lume. Dar, pe măsură ce timpul a trecut, mi-am spus că, ei bine, poate că ar trebui să accept asta”.

Artistul a declarat că nu ar accepta niciodată să urce pe scenă într-un fotoliu rulant.

„N-o să mă duc acolo sus ca să fiu un Ozzy pe jumătate, în căutare de compătimire. Ce rost are? N-o să mă urc acolo într-un... scaun cu rotile. L-am văzut pe Phil Collins concertând recent, iar el are, practic, aceleaşi problemă ca a mea. El se duce acolo sus în scaun cu rotile! Dar eu n-aş putea face asta”, a spus artistul.

El a lăsat să se înțeleagă în luna februarie a acestui an că va renunța la turnee, afirmând într-un mesaj emoționant postat la momentul respectiv că nu crede că își va mai reveni din punct de vedere fizic.