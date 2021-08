Weekend trending în București (III): înghețată în „pâinică” fierbinte, un muzeu care „levitează”, brunch cu „kebab de lux”, portretul lui Brâncuși făcut cu picamerul și cină într-o grădină secretă

Ca de obicei, începem „ Weekend trending în București ” cu cafeaua de specialitate, iar de data aceasta recomand să încerci un loc nou deschis în zona de nord a Bucureștiului:MURALE. FOTO via FacebookGăsești aici cafea de specialitate pe care o poți bea pe mica terasă, direct sub pictura murală realizată de artista Wanda Hutira sau poți s-o iei la to go, la o plimbare pe frumoasele străduțe din această zonă, până în Primăverii, unde se află următoare destinație de pe traseu:Muzeul de Artă Recentă (MARe) este spectaculos și doar dacă-l admiri din exterior. Clădirea a fost concepută ca o vilă privată în 1939 și este asociată cu regimul comunist, deoarece aici a fost reședința temporară a celebrei Ana Pauker, ministru de externe și port-drapel stalinist în România.De fapt, Nicolae Ceaușescu și-a construit reședința luxoasă (astăzi muzeu) la câteva străzi distanță. YTAA (Youssef Tohme Architects and Associates) a avut misiunea de a da o altă identitate acestui spațiu, una care să se potrivească cu noua casă a artei recente.Așa a apărut această clădire spectaculoasă, care pare să leviteze deasupra solului (parterul fiind transparent, în contrast cu restul clădirii cu aspect de monolit), cu cinci niveluri, două terase care oferă priveliști deosebite și o grădină-amfiteatru.În interior vei găsi o colecție de peste 550 de lucrări realizate de artiști români, cele mai reprezentative opere de artă românească realizate din anii 1960 și până astăzi.MARe. FOTO via FacebookDupă Muzeul Simu, MARe este primul muzeu privat de artă care se deschide în România în ultimii 100 de ani, într-o clădire care îi este dedicată exclusiv. Muzeul a fost deschis în anul 2018, adică recent, și este cu siguranță unul dintre cele mai interesante din București.După o plimbare și o vizită la muzeu, e cazul pentru un brunch cum trebuie, la care să te poți lungi și la povesti. Nu te trimit prea departe, pentru că în Piața Charles de Gaulle s-a deschis de curând cel de-al doileadin oraș, chiar deasupra cafenelei BOB Coffee Lab.Având în vedere că locul se laudă cu un kebab reinventat și adus la versiunea de lux, adică gourmet, m-am gândit că trebuie încercat, mai ales că în meniu se mai regăsesc și multe alte lucruri bune și interesante, care uimesc prin simplitate și calitate.Povestea mai interesantă a Le Bab-ului din București stă în faptul că că este fratele mai mic al celui din Londra , deschis de Stephen Tozer în 2016, și unde gătește Manu Canales, executive Chef, care a lucrat doi ani ca sous chef la restaurantul Le Gavroche, cu două stele Michelin.Le Bab. FOTO via FacebookCei care au deschis Le Bab-ul din București se cunosc cu fondatorii din Londra și le-au propus să aducă acest concept și la Capitală. Așadar, toată această asociere este o garanție în plus a calității, iar un brunch aici, luând în considerare toate cele de mai sus, n-ar avea de ce să nu fie memorabil.Însă, te sfătuiesc să lași loc și pentru un desert mai deosebit și pentru care va trebui să traversezi până la intrarea în Parcul Herăstrău, cea dinspre Skate Park. Acolo se află. Întregul proiect îi aparține Anei Consulea, cofetar și fondatoare a brandului Zexe Braserie.Zelato este o tonetă cu înghețată artizanală și vine cu o ofertă unică în peisajul bucureștean: desertul Panet, care e cald și crocant la exterior și moale și rece în interior, el poate fi încercat doar aici.Ana Consulea a studiat cofetăria în Franța, la Școala de Cofetari din Montbeliard, iar în anii 2017, 2018 și 2019, a primit titlul de „Cel mai bun Chef Cofetar din România”, la Gala Horeca Awards.De asemenea, în 2019 a primit titlul „Pastry Chef of the Year”, din partea ghidului Gault&Millau . În 2020, cu o investiție de 15 mii de euro, ea a recondiționat un vechi chioșc din Herăstrău și l-a transformat în această frumoasă tonetă de gelato.Zelato. FOTO via FacebookRevenind la desertul pe care-l poți încerca doar aici, cu altă ocazie ea îmi povestea că „panet” înseamnă „absurd” în engleză, dar și „pâinică” în catalană.Concret, acesta este o brioșă cu lapte, făcută la presă și cu gelato în interior. Ea se poate face cu orice înghețată artizanală din vitrina de la Zelato și este un desert nu doar delicios, dar și intrigant.După această oprire, se presupune că ai destulă energie pentru încă o plimbare, așa că e momentul să te îndrepți spre centru pentru următoarea destinație. Poți s-o iei pe frumoasele străduțe din cartierul Aviatorilor, apoi prin Parcul Kiseleff și pe Calea Victoriei.La intersecția cu strada Mihail Moxa, îți recomand să faci un mic ocol și să-ți îndrepți pașii spre căminele Moxa, pentru că în curtea lor găsești acel „portret al lui Brâncuși făcut cu picamerul”, menționat în titlul articolului.Mai exact, pe zidul unei clădiri ce aparține de, a fost „cioplit în tencuială” chipul lui Constantin Brâncuși, în 2016. Opera îi aparține artistului portughez Alexandre Farto aka Vhils, care are în toată lumea astfel de opere, lucrate cu dalta, ciocanul pneumatic, picamerul sau prin mici explozii controlate.Murala cu Brâncuși făcută cu picamerul. FOTO via FacebookVhils este un artist renumit și apreciat, iar operele sale au stat în trecut alături de cele ale mai celebrului Banksy.După ce ai descoperit această mică comoară a Bucureștiului, e cazul să mai descoperi un „hidden gem”, aflat la doar câțiva pași distanță. De această e vorba despre grădina secretă a lui Marius Tudosiei,Acest bistro este o extensie a băcăniei cu același nume, care există în București de ani buni de zile și care este destul de renumită. Întocmai ca acolo, și la „delicaterie”, cum o numește Marius Tudosiei în descrierea de pe Facebook, se regăsesc aceleași valori: mâncare gustoasă, sănătoasă și doar din ingrediente de calitate.Băcănia Veche. FOTO via FacebookSunt multe lucruri bune în meniu, dar cel mai bine e să arunci un ochi pe pagina de Facebook, unde este anunțat de fiecare dată ce anume se gătește. În plus, aici au loc tot felul de evenimente culinare, așa că e bine să știi și de ele din timp.N-am calculat prea bine orele care s-au scurs pe tot acest traseu, dar este foarte probabil ca în acest punct să fie deja noapte. Și, pentru a termina cum trebuie această rătăcire prin oraș, am ales să-ți sugerez să încerci cel mai nou rooftop din București:Balkon. FOTO via FacebookEste fix deasupra Căii Victoriei, în zona care a devenit extrem de populară odată cu transformarea acestei artere în stradă pietonală, așa că priveliștea o să fie una cel puțin interesantă. Terasa nu este foarte mare, dar suficientă, fiind amenajată pe un balcon mai mare, așa cum îi spune și numele.Aici poți să faci o recapitulare a lucrurilor noi pe care le-ai încercat în acest „weekend trending”, la un pahar de bere sau un cocktail, de pe acest „balkon” care-ți va oferi o cu totul altă perspectivă asupra acestei bucăți de oraș.