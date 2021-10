Weekend trending în București: cafea într-o casă cu vechituri, terasa cu bere belgiană, pește ca în Deltă și o stație de metrou transformată în omagiu pentru Ivan Patzaichin​

Așadar, cu certificatul verde pe telefon (încă) poți să ieși în oraș și să te bucuri în siguranță de o cafea de specialitate, un brunch bun într-un loc cool, o bere belgiană, o masă ca în Deltă și o halbă de bere onestă pe o terasă dintr-o fostă fabrică de șosete.Și o precizare importantă referitoare la recomandările din acest episod de weekend trending în București - toate au terase, în cazul în care te simți mai în siguranță în aer liber, dar ar trebui să te îmbraci gros, pentru că vremea nu va fi prea prietenoasă în următoarele zile.De această dată îți propunem să pornești rătăcirea prin oraș în apropierea parcului Grădina Icoanei, la cafeneaua. Este un loc nou deschis în București, în spațiul unei ceainării care a funcționat mulți ani.Mingle. FOTO: FacebookTe vei simți ca în casa unui colecționar de obiecte vechi, doar că totul e de vânzare. Asta înseamnă că, dacă-ți place o ceașcă de cafea de aici, o farfurie, o vază, un tablou sau, de ce nu, un baston, poți să pleci cu oricare dintre ele acasă, pentru prețul corect.Nu doar interiorul este frumos, dar și îngusta terasă balcon, cu vedere la interesantele case de pe strada Eremia Grigorescu. Cu o păturică pe genunchi, e o plăcere să-ți bei cafeaua aici.Apropo de cafea, ea vine de la Guido, o prăjitorie din București foarte apreciată și cu o mare experiență acumulată de-a lungul anilor. Mai departe poți să-ți dezmorțesti picioarele cu o plimbare prin Grădina Icoanei și apoi prin labirintul de străduțe din Cartierul Armenesc, până la, un mic bistro care are o atmosferă foarte cool, ce s-ar putea să-ți aducă aminte de localurile din Berlin.Frog. FOTO: FacebookÎn fine, chiar și dacă nu te teleportează cu gândul în orașul german, o să ai parte aici de un brunch bun, perfect pentru o zi friguroasă de toamnă. „Mâncarea nu este ​nici ultra sănătoasă, nici ultra vegană, nici raw. Scopul este sa fie un răsfăț, să fie buuuuuuuună, cu ingrediente excelente, gătite impecabil.”, își descriu cei de la FROG produsele din meniu, în mare parte supe, sandvișuri, salate sau platouri cu tot felul de lucruri bune.Interiorul arată foarte bine datorită faptului că a fost îngrijit de Ioana și Dan Cioclu, arhitecți visători care și-au făcut de cap, sub umbrela vizionară dată de renumitul arhitect Șerban Sturdza.În cazul în care vremea permite, ai și aici câteva mese puse trotuar și la care poți lua brunch-ul în aer liber. Lasă loc și pentru desert, mai ales dacă te încearcă o poftă de clătite.Găsești porții de pancakes cu Nutella sau cu fructe de pădure și sirop de arțar la doar câteva străduțe distanță, după ce traversezi bulevardul Carol I, un pic mai sus de Izvorul Rece, laCoftale. FOTO: FacebookGăsești în meniu și cafea de specialitate, iar lumea vine în special pentru micul dejun care poate fi servit pe tot parcursul zilei. Așa cum spuneam și la început, toate recomandările din acest articol au terasă, iar Coftale nu face excepție, deci poți să te bucuri de porția de clătite americane în aer liber.E momentul și pentru o bere bună, iar de această dată am zis să punem berile artizanale românești pe pauză și să le turnăm în pahare pe cele belgiene. Le găsești în toată splendoarea tot în zonă, la, un local care îmbrățișează cultura culinară tradițională belgiană.Waterloo. FOTO: FacebookWaterloo a fost înființat în anul 2000 și în cei 20 de ani de activitate a strâns în jurul său o comunitate pasionată de cultura belgiană, dar mai ales de berile lor, care nu sunt renumite degeaba. De asemenea, este unul dintre locurile în care vei găsi, așa cum e de așteptat, mulți expați belgieni.Un sfat ar fi să ai grijă la cât de tari sunt berile pe care le comanzi, pentru că belgienilor le plac cele strong, așa că au multe care depășesc 10% alc.De exemplu, Kasteel Tripel (care se află în meniul Waterloo) are 11% alc., adică aproape cât un vin. Există și aici terasă acoperită, așa că vei fi ferit în cazul în care bate vântul sau începe să plouă.La capitolul picturi murale din oraș de care ar trebui să știi, în stația de metrou Ștefan cel Mare a fost finalizată una care-i este dedicată lui Ivan Patzaichin, care s-a stins din viață pe 5 septembrie.Pictura murală în memoria lui Patzaichin. FOTO: FacebookDin Waterloo poți s-o iei la pas până la Piața Iancului, de unde iei metroul două stații și ai ajuns pe peronul cu această pictură murală.Ea a fost realizată de artistul Obie Platon, fiind comandată de Metrorex din dorința de a aduce încă un tribut inedit faimosului sportiv, după ce, luna trecută, la intrarea în staţia de metrou Ştefan cel Mare, a fost aşezată o placă memorială cu numele său şi o pagaie.„Pagaia ruptă amintește de Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, când, în cursa de calificare, i s-a rupt vâsla (pagaia). El a continuat să vâslească cu restul de vâslă, astfel intrând în recalificări și câștigând aurul olimpic în finala cursei. Clepsidra răsturnată din fundal semnifică timpul şi ciclul vieţii.”, explică Metrorex.Fiica lui Patzaichin, Ivona Beatrice, s-a arătat impresionată de această pictură murală. Și, dacă tot suntem la acest capitol și la metrou, poți să mai mergi o stație până la Victoriei și să schimbi până la Unirii, de unde să ponești într-o scurtă plimbare până în spatele Pieței de Flori, unde se aflăIvan Pescar & Scrumbia Bar. FOTO: FacebookNumele restaurantului este o referință atât la marele canoist (este un proiect culinar al Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23 şi al Asociaţiei RO-PESCADOR), dar și la „colibriul de Deltă”, mica pasăre de un albastru electric și mare amatoare de pește.Găsești aici preparate culinare gătite domol de bucătărese lipovence, pește din Delta Dunării și Marea Neagră, pescuit responsabil, vinuri din Dobrogea, dar și din alte regiuni.De asemenea, locul specifică în mod expres că nu practică bucătăria de tip fusion, ci îți servește peștele fix așa cum se mănâncă în Deltă. În cazul în care vrei să pui punct serii cu o bere pe o terasă mai animată, la o plimbare de 15 minute spre parcul Carol I, pe strada 11 iunie, ai deja celebraFabrica. FOTO: FacebookAici a funcționa cândva fabrica de șosete Apollo, într-o clădire care datează din anul 1898, iar de mai bine de 14 ani aici funcționează Fabrica - club, terasă și spațiu cultural.Este, din nou, un loc care aduce aminte de Berlin, de fostele spații industriale din Berlinul de Est pe care germanii le-au transformat în hub-uri culturale. Terasa e generoasă, are și zonă acoperită, și permite lejer distanțarea, are prețuri oneste la tot ce înseamnă băutură și mâncare, dar și loc de joacă pentru copii.