PRIN ORAS Sâmbătă, 16 Iulie 2022, 09:38

Gruia Dragomir • HotNews.ro

​În această ediție a rubricii „Weekend trending în București”, vorbim despre restaurantele/ terasele care ar putea fi recomandate unor străini ce petrec câteva zile în Capitala României.

Mahala, Weekend trending in Bucuresti Foto: Facebook

Nu sunt puțini turiștii care vin din orașe mai dezvoltate și mai ordonate ca Bucureștiul și ajung să se declare îndrăgostiți de haosul urbanistic din Capitală, de cartierele de blocuri comuniste care li se par exotice, de viața de noapte, dar și de mâncarea bună, chiar dacă nu avem restaurante cu stele Michelin.

Bine, contează și că totul este mai ieftin comparativ cu prețurile din alte țări - cu banii pe care-i dai pe o masă la un restaurant high end din București, mănânci un meniu la McDonald’s în Elveția. Mă rog, poate nu chiar, comparația e un pic exagerată, dar cam asta e ideea.

Însă, pentru că zilele acestea am tot fost întrebat unde ar putea fi dus un turist străin pentru a-l surprinde plăcut, am făcut o listă care să ajute pe oricine are această dilemă. Am ales și locuri cu mâncare românească tradițională, dar și locuri care o reinventează sau care pur și simplu sunt surprinzătoare prin oferta pe care o au în meniu.

Mâncare românească în București

Caru cu Bere. FOTO: Facebook

Sunt cel puțin două locuri pe care n-ai cum să le ocolești atunci când un turist venit în București îți spune că vrea să mănânce românește, ceva autentic. Caru’ cu Bere (Stavropoleos 5) are o istorie de peste 130 de ani în spate, și a fost și este în continuare un simbol al Centrului Vechi.

Este deopotrivă locul preferat de întâlnire, atât pentru bucureșteni, cât și pentru turiștii străini. Se mănâncă românește sau mai bine zis „bucureștenește”, dar atracția principală a restaurantului este interiorul păstrat și renovat în spiritul locului, așa cum a fost de la bun început.

Și atmosfera este una care va surprinde orice turist. De-a lungul timpului pe aici au luat masa nu doar personalități autohtone precum I.L. Caragiale sau George Coșbuc, dar și Prințul Moștenitor al Japoniei sau trupa The Rolling Stones.

Colaj de pe pagina de Facebook a Terasei Obor. FOTO: Facebook

Cel de-al doilea loc care trebuie să se afle pe itinerariul oricărui turist în București este, bineînțeles, Terasa Obor (Ziduri Moși 4), locul cu unii dintre cei mai buni mici din oraș. Aici turiștii mănâncă cot la cot cu localnicii și pot să experimenteze și atmosfera din cea mai mare piață din București.

Prin 2018, Terasa Obor a ajuns și în lista de 10 finaliști pentru #streetfood50 Awards, prima competiție internațională care premiază mâncarea stradală. Deci, încă un motiv pentru a plimba un turist cu metroul până aici. Mișto e și că cei care stau la coadă la mici formează o mulțime destul de eclectică, de la suporteri din galeriile de fotbal, până la intelectuali, scriitori sau politicieni și foarte mulți backpackers blonzi.

La Mahala (Calea Rahovei 147-153) efectul wow e garantat pentru orice turist, dar și pentru bucureștenii care n-au mai trecut pe aici, pentru că totul e un spectacol, de la felul în care arată locul, cu pereții pictați de artiști urbani și opere kitsch de artă românească reinterpretate, cum ar fi Răpirea din Serai, sau opere de artă românească celebre trecute prin filtrul ironiei, la mâncărurile românești din farfurie și ele reinterpretate. Meniul de aici este creat sub îndrumarea lui Petru Sorin Cucu, un chef apreciat.

Pentru turiștii care vor să încerce ceva mai tradițional există Lacrimi și Sfinți (Șepcari 16). Restaurantul din Centrul Vechi îi aparține poetului Mircea Dinescu și se laudă că are bucate preparate după rețete vechi de 100 de ani, cu arome pierdute, arome inventate, toate la un loc.

Lacrimi și sfinți. FOTO: Facebook

Ce-i drept, este deja un magnet pentru turiști, nu doar pentru mâncarea cu adevărat bună de aici, dar și pentru felul în care arată și atmosfera locului, mai ales dacă se întâmplă să fie și o noapte în care proprietarul e prin sala de mese.

Zexe - Zahanaua Gastronomică (Icoanei 80) este un alt loc în care se mănâncă românește, dar cu ceva fiță. Locanta păstrează un aer interbelic, iar meniul este plin de mizilicuri și antreuri, tuslamale, cârnați, pastrame și fripturi pe jar, gătite neaoș, cu cinste. Există și muzică live care sigur va fi pe placul străinilor.

Hanu' lui Manuc (Halelor 9) e un loc special nu doar în peisajul bucureștean, pentru că este de două secole singurul han tradiţional funcţional din Europa, fiind în același timp restaurant, hotel, cafenea, cramă. Meniul de aici este plin de specialități pe gusturile românilor, dar greu de explicat străinilor, ceea ce îl face cu atât mai atractiv pentru străini. Câteva astfel de preparate sunt șoricii, jumările, zacusca, ciorba de burtă și multe altele care abia așteaptă să fie gustate de cei rătăciți prin alte bucătării ale lumii.

Localuri moderne din București

Maimuca. FOTO: Facebook

Maimuca (Edgar Quinet 7) este un local relativ nou și extrem de interesant. Este un foarte mic bistro cu meniu fine dining new age. Ce înseamnă asta? De exemplu, că vei găsi aici un club sandwich cu foie gras, jeleu de porto, nuci, caviar cu trufe, jeleu de Chambord cu fructe și salată.

Interiorul are un design industrial, iar bucătăria este deschisă, ceea ce înseamnă că vei vedea cum ți se gătește mâncarea, cum ar fi un piept de rață afumat, servit cu smochine, gem de ceapă, chevre chaud, jeleu de fructe. Farfuriile sunt unicat și nu găsești două la fel, iar tacâmurile au mânere în formă de cheie franceză. Îl recunoști imediat, pentru că în vitrină sunt atârnate niște maimuțe. Cu siguranță e cel mai punk local de fine dining din București. Deci, sigur va fi pe placul unor turiști dornici să experimenteze un pic.

MOM. FOTO: Facebook

MOM (Franceză 2-4) e un proiect gastronomic a cărui identitate a fost creată în jurul conceptului de „energie feminină”, iar din echipă fac parte Toni Godeanu (Mà, WeDine, și Centocittà), Răzvan Buruiană, Claudia Becea și Andrei Vintilă.

Preparatele din meniu sunt inspirate din bucătăria mediteraneană, dar reinterpretate, bineînțeles. Mulți dintre cei care au trecut pe aici laudă burgerul din meniu ca fiind unul dintre cei mai buni din București. Este cu siguranță unul dintre locurile cool și interesante din Centrul Vechi.

La Anika (Nicolae Tonitza 10) gătește chef Alex Dumitru, care se numără printre chefii români de excepție ai noului val. El este și proprietarul, alături de Andrei Popa, un antreprenor cu experiență în HoReCa. Restaurantul lor a luat la Romanian Hospitality Awards premiul pentru cea mai bună deschidere a anului 2020.

De la lansare și până în prezent localul a trecut prin tot felul de transformări, toate interesante, iar pentru cei pasionați de gastronomie e musai de pus pe listă, mai ales că reinterpretează bucătăria românească în moduri cu adevărat surprinzătoare, atât pentru papilele gustative, cât și pentru ochi.

Le Bab (Calea Victoriei 12 A) se laudă cu un kebab reinventat și adus la versiunea de lux, adică gourmet, așadar ar trebui încercat nu doar de turiști. În meniu se mai regăsesc și multe alte lucruri bune și interesante, care uimesc prin simplitate și calitate.

Povestea mai interesantă a Le Bab-ului din București stă în faptul că că este fratele mai mic al celui din Londra, deschis de Stephen Tozer în 2016, și unde gătește Manu Canales, executive Chef, care a lucrat doi ani ca sous chef la restaurantul Le Gavroche, cu două stele Michelin.

Cei care au deschis Le Bab-ul din București se cunosc cu fondatorii din Londra și le-au propus să aducă acest concept și la Capitală. Așadar, toată această asociere este o garanție în plus a calității, iar un brunch aici, luând în considerare toate cele de mai sus, n-ar avea de ce să nu fie memorabil.

Kaiamo. FOTO: Facebook

Kaiamo (Ermil Pangratti 30A) îi aparține lui Radu Ionescu, care a studiat la vestita școală Cordon Bleu din Londra, a lucrat prin restaurante cu stele Michelin și apoi s-a întors în România pentru a-și deschide un restaurant cu rădăcini străbune.

Este un alt restaurant care mizează pe reinterpretarea bucătăriei românești, dar de această dată totul e trecut prin filtrul nostalgiei. De exemplu, aici putea fi încercat într-o perioadă parizer pane, servit pe ziar. Mă rog, mai sunt multe alte feluri de mâncare jucăușe în meniu, cu denumiri care stârnesc cel puțin un zâmbet: „PEȘTE, PEȘTE, MĂMĂLIGĂ PRĂPĂDEȘTE” sau „NU TOATE SCOICILE FAC PERLE”.

Dar, Kaiamo nu mai are nevoie de niciun fel de recomandare pentru turiști, deoarece aceștia au aflat deja despre această mică bijuterie gastronomică de pe lista de descoperiri a celor de la World’s 50 Best.

Grai (Logofăt Luca Stroici 40) este și el din aceeași ligă, doar că aici își face de cap chef Daniel Pălici, care e co-proprietar al localului și unul dintre cei mai creativi bucătari de la noi. Meniul este unul a la carte plin de surprize și de preparate memorabile, toate pregătite din cele mai bune ingrediente provenite de la mici producători locali. Bineînțeles, e necesară o rezervare, iar prețurile sunt ceva mai piperate.

La Soro.lume. FOTO: Facebook

La Soro.lume (Fluierului 33) gătește un alt om renumit pentru magia pe care o face în bucătărie: chef Mihai Toader, care a în trecut a făcut o figură frumoasă și la MasterChef. Meniul este unul plin de lucruri deosebite, dar care se schimbă constant, în funcție de oferta din piețe, deoarece specificul restaurantului este „Obor To Table”, adică feluri de mâncare gătite cu ingrediente care descriu sezonul, gătite cu tehnici de pe teritoriul României în bucătăria lor din curte.

La un moment dat aveau în meniu un desert pe care-l descriau astfel: „Sigur ați auzit de MBS. La noi înseamnă Măr ars în pălincă, Brânză de burduf de putină și Smântână grasă de Ibănești. Totul acoperit de un caramel cu pălincă. Desertul ideal, echilibrat, nu doar dulce, dumicatul perfect.”

Bucătăria.localfood. FOTO: Facebook

Fără pretenții de fine dining, dar cu preparate excelente și care sigur îi vor încânta pe turiști și nu numai, este Bucătăria.localfood (Ion Slătineanu 30). Meniul de aici este gândit în jurul ideii de „comfort food bistro cu ingrediente aduse din nostalgia bucătăriei old school, dar puse-n dishuri actuale”, dar și cu gândul la promovarea preparatelor specifice Buzăului, deoarece acest loc s-a născut din pasiunea pentru gătit și cea pentru antreprenoriat a doi frați: Adrian Alexe și Gabi Alexe, născuți în județul Buzău, pe lângă Pleșcoi.

Găsești aici de la parizer de mânzat în panko, pus într-o chiflă tip japoneză, ardei kapia copt și murat, sos mayo-muștar, cașcaval de Ibănești, la Zacuscă cu babic de Buzău, pârjoale de dovlecei cu telemea etc. Băuturile sunt și ele tot locale, deoarece au ales să promoveze vinurile spumante românești, o nișă încă neexplorată îndeajuns de mult.

The Artist. FOTO: Facebook

The Artist (Victoriei 147) împlinește 10 ani de existență și este și el renumit în afara granițelor țării prin prezența pe mai multe site-uri de specialitate care-l recomandă tuturor celor care ajung în București. De exemplu, și el este prezent pe World’s Best 50. Aici vei găsi, printre altele, preparate care țin de bucătăria moleculară.

La momentul deschiderii, The Artist era singurul restaurant din București care făcea așa ceva, dar odată cu timpul, mai multe restaurante care-și propun să reinventeze și modernizeze preparatele tradiționale au adoptat tehnici ce țin de gastronomia moleculară.

La The Artist gătește renumitul chef olandez Paul Oppenkamp, iar el îți poate explica mai multe despre tehnicile pe care le aplică în bucătărie. Ce trebuie să știi este că vei avea parte de un spectacol în farfurie și nu vei mânca pe rupte, ci miza e mai mult surprinderea papilelor gustative.