VIDEO Oscar 2020 "Parasite", de Bong Joon Ho, a primit premiul pentru cel mai bun film internaţional

"Parasite", de Bong Joon Ho, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internaţional, la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles, potrivit Mediafax.

La acelaşi premiu au mai fost nominalizate peliculele "Les Misérables", "Honeyland", "Corpus Christi", "Pain and Glory".

Acesta este primul film sud-coreean care a fost nominalizat şi a câştigat un premiu Oscar.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun film străin a fost acordat peliculei "Roma", de Alfonso Cuaron.

Bong Joon-ho a primit premiul pentru regie, pentru "Parasite"

Bong Joon-ho a primit premiul Oscar pentru regie, pentru "Parasite", la cea de-a 92-a ediţie a galei Academiei de film americane, care are loc duminică noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

La premiul Oscar pentru cel mai bun regizor au mai fost nominalizaţi Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood").

"Parasite" primește premiul pentru cel mai bun scenariu original

"Parasite" a mai primit și premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original.



La acelaşi premiu au mai fost nominalizate filmele "Knives Out", "Marriage Story", "1917" şi "Once upon a time... in Hollywood".

"Parasite" s-a numărat printre filmele favorite la acest premiu. Deși inițial marele favorit părea Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), anul acesta, Sindicatul scenariștilor americani a premiat lungmetrajul "Parasite", de Bong Joon Ho, recompensat și cu BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Anul trecut, premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original i-a revenit producţiei "Green Book".