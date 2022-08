SHOWBIZ Luni, 08 August 2022, 22:52

Actrița și cântăreața australiană de origine britanică Olivia Newton-John a murit luni, la vârsta de 73 de ani, anunță un mesaj postat pe contul său de Instagram, transmite Reuters.

Olivia Newton-John, în filmul „The Very Excellent Mr. Dundee” (2020) Foto: Piccadilly Pictures/PLANET PHOTO / Planet / Profimedia

„Olivia Newton-John (73 de ani) s-a stins din viață liniștită, în această dimineață, la ferma ei din sudul Californiei, înconjurată de familie și prieteni”, se precizează în postare.

Olivia Newton-John a devenit celebră cu rolul Sandy din musicalul „Grease”, în care a jucat alături de John Travolta, Stockard Channing şi Jeff Conaway. Lansat în vara anului 1978, filmul „Grease” a obţinut încasări de aproape 400 de milioane de dolari pe plan mondial, rămânând mult timp musicalul cu cele mai mari câştiguri din toate timpurile.

În urmă cu trei ani, legendara actriţă şi cântăreaţă australiană a dezvăluit, în cadrul unei emisiuni televizate, că suferă de cancer în fază terminală şi că nu ştie cât i-a mai rămas de trăit.

Era pentru a treia oară când îndrăgita actriţă din „Grease” lupta împotriva cancerului de sân. De data aceasta, ea a confirmat că boala a ajuns în stadiul 4 de metastază şi că celulele canceroase s-au răspândit şi în alte părţi ale corpului.

Olivia mărturisea atunci, în august 2019, că nu există posibilităţi de vindecare şi că nu a vrut să-i întrebe pe medici cât timp i-a mai rămas de trăit. „Când ţi se spune că ai cancer în fază terminală, este posibil să mai ai doar şase luni de trăit. Asta spun statisticile, dar eu nu vreau să ştiu. Este devastator”, a mărturisit ea.

Totuşi actriţa s-a arătat pozitivă, spunând că este „departe” de a muri, deşi zvonurile care circulau o considerau pe patul de moarte. „Să citeşti că eşti pe moarte sau că vei muri curând este foarte ciudat”, spunea Olivia Newton-John despre aceste informaţii. „Zvonurile morţii mele au fost exagerate... Mă simt bine”, afirma ea atunci.

Olivia Newton-John s-a născut pe 26 septembrie 1948, în Cambridge (Anglia). Când avea vârsta de 5 ani, familia ei s-a mutat în Australia.

A debutat discografic în 1971, cu „If Not for You”. De atunci, a lansat numeroase single-uri care au ajuns pe primul loc în topurile internaţionale. Discografia sa cuprinde 28 de albume de studio, cel mai recent fiind „Friends for Christmas”, apărut în 2016.

A devenit cunoscută la nivel mondial graţie rolului din musicalul „Grease” (1978), care i-a adus o nominalizare la Globurile de Aur. A jucat în peste 20 de producţii artistice şi de televiziune, între ele numărându-se „Xanadu” (1980), „It's My Party” (1996) şi „A Few Best Men” (2011).

