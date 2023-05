SHOWBIZ Joi, 04 Mai 2023, 21:50

Muzicianul britanic Ed Sheeran, care a câștigat joi procesul civil intentat la New York pentru plagiatul unui cântec al americanului Marvin Gaye, s-a declarat „foarte fericit” de victoria sa împotriva unei plângeri „nefondate”, potrivit AFP și Reuters.

Ed Sheeran Foto: Alessandro Bremec/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Într-o declarație după ce a părăsit tribunalul federal din Manhattan, regele muzicii pop, în vârstă de 32 de ani, s-a declarat de asemenea „incredibil de frustrat” că un caz atât de emblematic pentru protecția drepturilor de autor în domeniul muzical „a putut ajunge în instanță”.

Un juriu de la tribunalul federal din Manhattan trebuie a fost chemat să stabilească dacă „Thinking Out Loud”, hitul mondial al lui Ed Sheeran din 2014, este un plagiat al celebrei piese „Let's Get It On” din 1973 a prințului soul.

Reclamanții în acest caz istoric de drepturi de autor în domeniul muzical sunt moștenitorii lui Ed Townsend, muzicianul și producătorul american care a scris piesa împreună cu Marvin Gaye.

Aceștia au invocat „asemănările izbitoare și elementele comune evidente” dintre cele două melodii.

Acesta este al doilea proces într-un an pentru cântărețul și compozitorul britanic în vârstă de 32 de ani, care a câștigat o altă bătălie juridică la Înalta Curte din Londra în aprilie 2022, care a respins procesul a doi muzicieni care l-au acuzat că a copiat una dintre lucrările lor pentru mega-hit-ul său „Shape Of You”.

Chitara în instanță

Sheeran, care a participat la audierile din New York începând cu 24 aprilie, a fost nevoit chiar să interpreteze la chitara sa și să cânte în instanță în semn de bună credință.

Un muzicolog citat de acuzare a declarat că progresia acordurilor celor două melodii era aproape identică.

Prin urmare, muzicianul pop a cântat în sala de judecată cele patru acorduri cheie ale piesei „Thinking Out Loud”, asigurând că acestea sunt foarte diferite de cele din „Let's Get It On”.

Artistul britanic a povestit, de asemenea, că a scris hitul său în 2014, împreună cu Amy Wadge, în timp ce „ieșea de la duș” la el acasă. Melodia ajunsese pe locul doi în Billboard Hot 100 și a câștigat premiul Grammy pentru cel mai bun cântec în 2016.

Riscul procesului intentat lui Sheeran, se tem experții, este proliferarea litigiilor legate de drepturile de autor și o formă de „paranoia” care s-ar dezvolta în rândul muzicienilor îngroziți de ideea de a se copia unii pe alții.