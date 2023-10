SHOWBIZ Duminică, 29 Octombrie 2023, 19:27

Șocul provocat de moartea subită a lui Matthew Perry, care l-a interpretat pe Chandler Bing în serialul de succes „Friends”, s-a răspândit de la Hollywood până în Canada, de unde starul, care suferea de probleme de dependență, era originar, potrivit AFP.

Matthew Perry Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Actorul, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit inconștient sâmbătă de asistentul său în jacuzzi-ul din locuința sa din Los Angeles, NBC, canalul american pe care era difuzat „Friends”, confirmând decesul.

Potrivit presei de specialitate TMZ, la locul decesului actorului nu au fost găsite droguri și nu există indicii că ar fi vorba de un act criminal.

„Moartea lui Matthew Perry este tristă și sfâșietoare. Nu voi uita niciodată jocurile noastre din curtea școlii și știu că oamenii din întreaga lume nu vor uita niciodată bucuria pe care le-ai adus-o”, a reacționat premierul canadian Justin Trudeau pe X (fostul Twitter).

Născut în Massachusetts, în nord-estul Statelor Unite, în 1969, din părinți canadieni și americani, Matthew Perry a crescut între Montreal și Los Angeles.

Mama sa este o jurnalistă canadiană care a lucrat ca atașat de presă pentru tatăl lui Justin Trudeau, fostul premier Pierre Trudeau.

Lacrimi și un concert dedicat de Adele

În timp ce cei cinci membri ai găștii din „Friends” - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc și David Schwimmer - nu au reacționat duminică pe rețelele de socializare, numeroase vedete i-au adus un omagiu starului decedat.

„Oh, nu!!!! Matthew Perry!!! Un suflet atât de tandru și tulburat”, a scris actrița Mira Sorvino, care a jucat cu Perry într-un film de televiziune, „Vieți paralele”, în 1994.

Cântăreața britanică Adele i-a dedicat un cântec în cadrul unui concert susținut sâmbătă seara la Las Vegas. „Îmi voi aminti de acest personaj pentru tot restul vieții mele”, a spus ea.

Matthew Perry era cunoscut mai ales pentru rolul lui Chandler Bing, un glumeț caustic și stângaci, în serialul ultrapopular „Friends”, difuzat de NBC timp de zece sezoane, din 1994 până în 2004, totalizând peste 230 de episoade.

Un adevărat fenomen cultural, „Friends” și-a lăsat amprenta asupra unei generații de telespectatori.

Acesta relatează aventurile unui grup de prieteni veseli - Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Ross și Chandler - în New York, presărate cu relații romantice, printre care Monica și Chandler și saga fără sfârșit dintre Rachel și Ross.

„Sunt sfâșiată. Am inima frântă. Vise plăcute Matty”, a declarat actrița Selma Blair, care i-a adus un omagiu „celui mai vechi prieten al său” pe Instagram.

„A adus atât de multă bucurie pentru sute de milioane de oameni din întreaga lume cu sincronizarea sa comică impecabilă și cu spiritul său caustic”, a declarat NBC. „Moștenirea lui va dăinui pentru generațiile următoare.

Dependență de analgezice și alcool

Însă actorul se lupta de ani de zile cu o dependență de analgezice și alcool.

În memoriile sale, publicate anul trecut, el a recunoscut că a mers la dezintoxicare de cel puțin 15 ori și a cheltuit peste nouă milioane de dolari încercând să se țină departe de droguri.

Într-o recentă apariție televizată, Perry a surprins publicul recunoscând că a suferit de anxietate severă „în fiecare noapte” în timp ce filma „Friends”.

Pe lângă acest sitcom, Perry a mai apărut în filme precum 'Fools Rush In' și 'The Whole Nine Yards'.

Niciodată căsătorit, el nu a reușit, de asemenea, să câștige niciun Emmy, prestigioasele premii americane de televiziune, în ciuda a cinci nominalizări.