Weekend trending în București (IV): brunch la „restaurănțelul miraculos”, unde găsești cassata siciliană și coclintă maramureșeană, bere artizanală „ironică” și grădina cu filme vs. concerte și picnic în Grădina Botanică

De această dată îți propun să-ți începi weekendul într-un loc care a fost ceva vreme fie șantier, fie zonă de fițe: bulevardul Decebal. Fițele s-au mai dus (nu în totalitate), șantierul s-a finalizat și el, așa că bucata asta de oraș a început să se mai aerisească.De curând, aici s-a deschis și un local care vine cu o ofertă cel puțin interesantă, având în meniu lucruri de la câteva alte localuri din București. Este vorba de. Găsești la ei cafea de specialitate de la ORYGYNS Specialty Coffee, gelato cu arome de flori de tei, magiun, colivă, morcov & portocale, eugenia, cioco-brownie etc. de la Zelato, dar și pizza calzone de la Zest, una dintre cele mai bune pizzerii din oraș.În plus, este pet friendly, iar copiii au loc pentru a-și face de cap și pentru a se ocupa cu tot felul de activități.După ce ți-ai băut cafeaua aici, ai ceva drum de făcut până la următorul local de pe listă, mai ales că traseul presupune și un mic ocol pentru a admira două picturi murale care au fost finalizate în această vară.Prima se află pe fațadași a fost realizată în luna iulie de artiștii Pandele și LostOptics. Ce e cu adevărat special la această murală este că face parte din inițiativa Eco-graffiti prin care pereții gri sunt transformați în opere de artă care au și rolul de a purifica aerul.Fiecare pictură murală din această serie (până acum sunt șase în tot orașul și mai urmează una) are capacitatea de purificare a aerului a circa patru copaci maturi. Un pic mai jos, pe, găsești o altă murală cu poveste: „Metamorfoza Icarilor”, realizată de artistul Obie Platon.Aceasta este un omagiu adus lui Ion Dobran, unul dintre așii aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial, și este o „transpunere plastică a bătăliei aeriene din 6 iunie 1944, când pilotul american Barrie Davis, aflat la manșa unui avion Mustang P-51, a fost doborât de comandantul Escadrilei 48, Grupul 9 Aviaţie Vânătoare, locotenentul de aviaţie Ion Dobran, care pilota un avion de vânătoare Messerschmitt Bf-109”.De aici poți s-o iei în continuare pe străduțele Cartierului Evreiesc și să te pierzi pe ele până spre Piața C.A. Rosetti, pentru a ajunge mai apoi la numărul 30 pe Jean Louis Calderon. Aici vei găsiaka un „restaurănțel miraculos”.Diminutivul își are rostul, pentru că locul este destul de mic, dar cu o grădină interioară frumoasă și cu o atmosferă plăcută. Însă, ce se regăsește în meniu e cu adevărat spectaculos și perfect pentru un brunch memorabil.Locul s-a schimbat radical după ce a fost preluat în plină pandemie de noii proprietari, printre care și Răzvan Mangu, care a fost Sous Chef și Chef în mai multe locații din București, până a face pasul spre a avea propriul său local.Cum îmi povestea cu altă ocazie, lui Răzvan îi place să testeze, să se joace cu gusturile și să reinventeze ce merge reinventat. Așadar, Beautyfood este acum locul unde vrei să ieși pentru că îți dorești să mănânci ceva cu adevărat special. De exemplu, șnițelele au fost reinventate și transformate în niște preparate mind blowing, există și unul din felii de conopidă.Se mai laudă și cu una dintre cele mai fragede cefe de porc pe care ai gustat-o vreodată, pentru că e gătită timp de 13 ore la foc mic și servită cu piure de fasole. Apoi, mai sunt și ravioli umpluți cu coadă de vită sau înghețată de leuștean, dar și cheesecake-ul cu cremă de mușețel.Dar meniul se schimbă des și variază în funcție de inspirația și de ingredientele pe care pune mâna Răzvan. Deci, cel mai bine este să le consulți pagina de Facebook, dar și să dai un telefon pentru o rezervare, pentru că, îți reamintim, locul este un „restaurănțel” cu câteva mese.După un brunch copios la Beautyfood, e cazul să-ți duci din nou picioarele la plimbare. Ca să ai extra motivație, îți zic doar că mergi spre un desert deosebit, care nu cred că se mai găsește prin alte locuri din oraș: Cassata Siciliana. Cei de lal-au băgat recent în meniu și îl descriu astfel: „o inserție cremoasă de gelato din brânză ricotta și fructe confiate, două straturi de pișcoturi însiropate în lichior de portocale și topping de fistic de origine Sicilia, măcinat fin”.În fine, dacă nu te dă pe spate, deși e greu de crezut, vei avea aici destule opțiuni de gelato de calitate care sigur nu te vor lăsa indiferent. E cazul să-ți prezentăm și un bar nou în oraș, pentru că nu te putem lăsa pe uscat tocmai în weekend.Așa că pentru sfânta bere artizanală locală va trebui să traversezi bld. Lascăr Catargiu și să mai faci câțiva pași până pe Dacia 23, unde se află. Dacă-ți sună cunoscut, e pentru că barul a funcționat o vreme pe lângă Cișmigiu, dar proprietarii au fost nevoiți să se mute și au făcut-o în locul unde a funcționat o perioadă Atelier Pinion.Băieții de la Ironic Taproom sunt berari și periodic le prezintă fanilor și celor pasionați de berea artizanală ce experimente au mai făcut. De exemplu, acum pregătesc „un lager nefiltrat mișto, cu 5,1% alcool, de o culoare senzorială galben pai, complet natural fermentată și carbogazificată, ce reunește notele gustative ale predecesoarelor sale: puțin ierboasă și florală, cu note de soc și struguri”.Se numește Close Enough și noua bere poate fi gustată începând cu marți, 14 septembrie. În general, găsești aici peste 20 de beri craft autohtone la draft, dar și o selecție de astfel de licori din toată lumea, plus o atmosferă foarte mișto.După câteva pahare de bere artizanală, probabil că ți s-a făcut din nou foame. De data asta îți propunem ca după o plimbare pe Calea Victoriei să te oprești la, locul cu unele dintre cele mai bune plăcinte din oraș.De fapt, plăcintele lor sunt o specialitate maramureșeană numită coclintă și care înseamnă „turtă din aluat nedospit coaptă pe sobă”. De gustul divin al coclintei și de plating se ocupă Chef Sorin Petru Cucu, care face parte atât din vechiul, cât și din noul val al bucătăriei tradiționale românești, iar referințele sale sunt: „12 ani în pole position la Casa di David și o poveste în derulare de 4 ani la Mahala Restaurant”.În afară de coclinte, găsești în meniu și alte nebunii care merită încercate, dar te lăsăm pe tine să le descoperi. În acest weekend au loc în oraș mai multe evenimente, printre care și Saga aka „Untold-ul de București”. Dar dacă nu te atrage neapărat oferta sau profilul acestui festival, îți propun să alegi dintre două grădini: una cu filme și Botanica cu concerte și picnic.Mai exact, la, care este o terasă amenajată într-o curte interioară din spatele Pieței Romane și unde au loc aproape în fiecare zi proiecții de filme în aer liber, se desfășoară în acest weekend Bucharest International Film Festival.Proiecțiile încep cu ora 20:30. Pe de altă parte, în Grădina Botanică are loc ediția de toamnă a Weekend Sessions, adică picnic, sesiuni de poezie și muzică clasică, jazz sau alternative&indie, degustări de vin și produse gourmet etc.Totul se desfășoară atât sâmbătă, cât și duminică, în intervalul orar 15:00 - 21:00 și este un festival care-ți propune să te bucuri, pe lângă muzică și mâncare bună, de prieteni şi familie într-unul dintre cele mai plăcute spații verzi din oraș.