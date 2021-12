Weekend trending în București: cafea pentru buimaci, personalități istorice transformate în prăjituri, câteva idei pentru Crăciun și un festival de lumini care pune planeta Pământ în Parcul Ioanid

În acest episod din „ Weekend trending în București ” spunem unde să bei o cafea de specialitate bună, într-un loc ce abia și-a deschis porțile, unde să bagi un brunch cu arome de hip hop, de unde ai putea să-ți comanzi deja meniul pentru masa de sărbători și de unde poți lua un cadou deosebit de Crăciun, unde să bei un cocktail la fel de deosebit și unde să te îndulcești cu o prăjitură care poartă nume de personalități istorice, dar și unde poți să iei cina atunci când ești în căutare de experiențe gastronomice rafinate.Pentru final am păstrat și un loc în care poți să pui weekendul în cui, printre beri artizanale speciale.Buimac. FOTO: Facebookeste o micro-prăjitorie de cafea care și-a deschis de curând și o cafenea pe lângă Parcul Icoanei. Poți să-ți începi weekend trendingul aici cu o cafea de specialitate sau, dacă vrei ceva mai deosebit, cu un ceai japonez matcha, cultivat organic, în versiunea latte, alături de mini tarte cu fistic.Sigur o să pleci de aici mai puțin buimac de somn și cu o poftă mai mare de a explora orașul și de a face o plimbare până în apropiere de Cișmigiu, pe Câmpineanu 21, unde se află următoarea oprire pentru brunch.Noul bistro de aici se numeșteși este specializat în supe și sandvișuri, dar are în meniu și niște cocktailuri interesante și alte lucruri bune. Dacă numele îți sună cunoscut, este pentru că Supadupa era înainte un foodtruck prezent mai ales la festivaluri, dar de la care puteai să și comanzi acasă.Supadupa. FOTO: FacebookProprietarul este același Vlad Dobrescu, membrul trupei CTC, pe care nu este exclus să-l găsești în unele zile la bistro. De asemenea, e posibil să-i mai întâlnești pe acolo și pe Deliric și DOC, ceilalți componenți ai CTC, la un pahar de vorbă și o supă.Dacă tot ești în zonă, iar Crăciunul este la o aruncătură de băț, poate e o idee bună să treci și pe laaka „Your geek & boardgame store”.Red Goblin e un templu al boardgame-urilor, al benzilor desenate, al figurinelor cu supereroi și obiectelor de colecție care țin de universul filmelor Marvel, DC sau fantasy. Dacă ai prieteni care sunt pasionați de oricare dintre lucrurile enumerate mai sus, atunci aici o să găsești cu siguranță cadoul potrivit.Pentru că orice sesiune de shopping merită udată, poți să faci câțiva pași până lapentru un cocktail cu adevărat deosebit.Salon Golescu. FOTO: FacebookMeniul de băuturi este plin de oferte de nerefuzat, așa că o să-ți ia ceva până o să te decizi, dar ține un ochi și pe cine mai intră în bar, pentru că pe aici au mai fost văzuți în trecut și câțiva mari actori americani, iar zilele astea în București se filmează ceva producție cu actori renumiți - săptămâna trecută Finn Wolfhard (Stranger Things) a trecut pe la Pickles , de exemplu.Pomeneam mai devreme de cadouri de Crăciun, așa că poate vrei să rezolvi din timp și cu masa de sărbători. O poți comanda de lași, pentru că bistro-ul tot e la o plimbare de 10 minute, pe Dacia 25, poți să treci pe acolo și să te lămurești la fața locului ce se gătește, cum se comandă și cum se livrează.Unde mai pui că poți rămâne și la o mică gustare, mai ales că Marius Tudosiei este o gazdă foarte prietenoasă. Pentru un desert special va trebui să te deplasezi până la, locul unde Ana Consulea, chef cofetar & owner, face minuni.Zexe Braserie. FOTO: FacebookAna a studiat cofetăria în Franța, la Școala de Cofetari din Montbeliard. În 2017, 2018 și 2019, a primit titlul consecutiv de „Cel mai bun Chef Cofetar din România”, la Gala Horeca Awards, iar în 2019 a primit titlul „Pastry Chef of the Year”, din partea ghidului Gault&Millau.Bineînțeles, în această perioadă vei găsi tot felul de preparate de sezon și poți chiar să comanzi unii dintre cei mai buni cozonaci pentru sărbători. Dar e păcat să faci drumul până aici și să nu încerci una dintre prăjiturile românești făcute după rețete istorice, care datează de dinainte de 1920, un pic reinventate și care poartă numele unor personalități precum Carmen Sylva, Regina Maria, Take Ionescu, George Enescu.Acesta din urmă este un desert special creat cu ani buni în urmă de către cofetarii Casei Capșa în onoarea marelui compozitor român.Începând cu acest weekend se dă startul și festivalului(10-19 decembrie), care ajunge pentru prima dată în București. În cadrul acestuia parcurile din Sectorul 2 vor fi decorate cu instalații luminoase realizate de artiști din toată lumea.Lights On Romania. FOTO: FacebookProgramul și lista completă a instalațiilor și artiștilor, plus alte detalii importante, le găsești pe pagina de Facebook a festivalului Cu siguranță cea mai spectaculoasă instalație și cea care va fi cea mai fotografiată va fi Gaia din Parcul Ioanid. Este vorba de o replică de mari dimensiuni a planetei Pământ, ce va fi luminată din interior după lăsarea întunericului.Am ajuns și la cină, iar la acest capitol avem o recomandare care se adresează mai ales celor în căutare de experiențe gastronomice rafinate și fine dining: restaurantul, care și-a deschis porțile în luna noiembrie.Grai. FOTO: FacebookAici își face de cap chef Daniel Pălici, care e co-proprietar al localului și unul dintre cei mai creativi bucătari de la noi. Meniul este unul a la carte plin de surprize și de preparate memorabile, toate pregătite din cele mai bune ingrediente provenite de la mici producători locali. Bineînțeles, e necesară o rezervare, iar prețurile sunt ceva mai piperate.Pentru a pune punct serilor din weekend, îți propunem, unul dintre barurile din oraș cu o ofertă impresionantă de beri artizanale din toate colțurile lumii - peste 130 de etichete.Zeppelin Pub. FOTO: FacebookSigur vei găsi aici beri pe care nu le-ai mai încercat niciodată și în combinații la care probabil nici nu te-ai gândit că pot exista, cum ar fi berea artizanală fermentată cu fructe de pădure, căpșuni și ciocolată. Este și un local în care, din când în când, se strâng mai microbiștii pentru a mai vedea câte un meci din Premier League.